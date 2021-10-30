«الموارد البشرية» توضح مدة صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية مدة صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل، مشيرة إلى كيفية تقديم بلاغ التغيب عن العمل وإلغائه بعد مدة معينة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أن مدة صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل تُحدَد من قبل المنشأة بـ20 يومًا من تاريخ إنشاء البلاغ.

المدة المقدرة لإغلاق طلبات بلاغات التغيب

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن المدة اللازمة لإغلاق أو الرد بطلب مزيد من الوثائق لطلبات بلاغات التغيب تحدد بـ10 أيام عمل.

فيما أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يتم إخطار العامل في حال وجود بلاغ تغيب مسجل عليه من قبل منشأته برسالة نصية SMS للعامل.

إلغاء بلاغ التغيب

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الأصل عدم إلغاء بلاغ التغيب من قبل صاحب العمل بعد مرور عشرين يومًا على تسجيله، إلا في أضيق الحدود ويتم ذلك من قبل مكتب العمل في حال رأى ذلك.

تقديم بلاغ التغيب عن العمل

وكانت أوضحت وزارة الموارد البشرية أن شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل تتمثل فيما يلي:

1-تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

2-يجب أن تكون المنشأة قائمة.

3-تتاح الخدمة لجميع نطاقات المنشآت.

4-يجب أن تكون حالة العامل «على رأس العمل ».

5-يجب ألا يكون للعامل دعوى على المنشأة في نظام القضايا.

6-يجب أن تكون رخصة العمل الخاصة بالعامل سارية الصلاحية.

7-إرفاق المستندات ذات العلاقة.

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