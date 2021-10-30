«الموارد البشرية» تحدد شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة، مشيرة إلى ألية متابعة قرارات التوطين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن شهادة السعودة هي خدمة لإصدار شهادة السعودة عند الطلب وذلك من أجل إيضاح مدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن شروط إصدار شهادة السعودة تتمثل فيما يلي:

1-تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

2-أن يكون الاشتراك ساريًا لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيسي.

3-أن تكون المنشأة قد حققت نسب التوطين المطلوبة وفقاً لبرنامج نطاقات.

بينما تتمثل خطوات إصدار شهادة السعودة، بحسب وزارة الموارد البشرية فيما يلي:

1-زيارة موقع الخدمات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول واختيار المنشأة.

2- اختيار خدمة «إصدار شهادة سعودة».

3-إدخال بيانات الشهادة المطلوبة.

4- بعد الانتهاء اضغط على «تقديم الطلب».

5- سيتم إصدار شهادة سعودة على ملف pdf يتم طباعة الشهادة على ورق المنشأة وتوقيعها وختمها .

ألية متابعة قرارات التوطين

وكان المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين كشف عن آلية متابعة قرارات التوطين في السعودية.

وقال الضحوي، لـ«نشرة الرابعة»، على قناة «العربية»: نحن نتابع مع شركائنا في القطاع الخاص والجهات الأخرى باستمرار بشأن توطين المهن وتوطين الأنشطة والمرافق ومتابعتها عبر النظام الآلي في الوزارة، وعبر شركائنا.

وقال المهندس ماجد الضحوي «إنه يتم آليًا إغلاق المهن، حتى لا يتم تغيير هذه المهن والمحافظة على الأعداد»، متابعًا أن مهنة اختصاصي تسوق ومدير تسويق ومدير المعلومات التسويقية ومدير الدعاية والإعلان من أهم المهن التي يركزون عليها.

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