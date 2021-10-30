محمد بن مسعود - الدمام - قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-30
قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443
12:29 AM
قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
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