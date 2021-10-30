أعربت إدارة نادي الباطن عن استنكارها واستيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصوصًا في المواجهات الأخيرة.
وتفصيلاً، قال النادي في بيان إعلامي: “لقد ساهمت الأخطاء التحكيمية بشكل مباشر وكبير جدًّا في التأثير على نتائج المباريات بشكل واضح، وذلك بإجماع المحللين التحكيميين، وباعتراف من لجنة الحكام، منها ما حدث في مواجهة الفريق أمام الرائد مساء أمس، التي خسرها الفريق بسبب خطأ فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة في الدقائق الأخيرة من المبـاراة من قِبل حكم المباراة رائد الزهراني”.
وتابع البيان: “تطالب إدارة النادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي تم ارتكابها ضد الفريق”، مشيرة إلى أنها فضَّلت الصمت كثيرًا لكن لم يعد هناك مجال للسكوت عن الأخطاء المتكررة من الحكام.
وأكدت إدارة النادي في بيانها أن “رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السيد مانويل نافارو، خلال زيارته النادي الأسبوع الماضي، أكد أن نادي الباطن أكثر الأندية تضررًا من الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وأثبت استحقاق الفريق عددًا من ركلات الجزاء في مواجهات الفريق الماضية، مفيدًا بأن الفريق يتصدر فِرق الدوري بعدد الأخطاء المرتكبة غير الصحيحة ضده من قِبل الحكام”.الباطن
إدارة نادي الباطن تُبدي استياءها من الأخطاء التحكيمية.. وتطالب اتحاد الكرة بإيقافها
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-30
أعربت إدارة نادي الباطن عن استنكارها واستيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصوصًا في المواجهات الأخيرة.
وتفصيلاً، قال النادي في بيان إعلامي: “لقد ساهمت الأخطاء التحكيمية بشكل مباشر وكبير جدًّا في التأثير على نتائج المباريات بشكل واضح، وذلك بإجماع المحللين التحكيميين، وباعتراف من لجنة الحكام، منها ما حدث في مواجهة الفريق أمام الرائد مساء أمس، التي خسرها الفريق بسبب خطأ فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة في الدقائق الأخيرة من المبـاراة من قِبل حكم المباراة رائد الزهراني”.
وتابع البيان: “تطالب إدارة النادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي تم ارتكابها ضد الفريق”، مشيرة إلى أنها فضَّلت الصمت كثيرًا لكن لم يعد هناك مجال للسكوت عن الأخطاء المتكررة من الحكام.
وأكدت إدارة النادي في بيانها أن “رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السيد مانويل نافارو، خلال زيارته النادي الأسبوع الماضي، أكد أن نادي الباطن أكثر الأندية تضررًا من الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وأثبت استحقاق الفريق عددًا من ركلات الجزاء في مواجهات الفريق الماضية، مفيدًا بأن الفريق يتصدر فِرق الدوري بعدد الأخطاء المرتكبة غير الصحيحة ضده من قِبل الحكام”.
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443
12:27 AM
قالت إن “نافارو” أثبت استحقاق الفريق عددًا من ركلات الجزاء في المواجهات الماضية
أعربت إدارة نادي الباطن عن استنكارها واستيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصوصًا في المواجهات الأخيرة.
وتفصيلاً، قال النادي في بيان إعلامي: “لقد ساهمت الأخطاء التحكيمية بشكل مباشر وكبير جدًّا في التأثير على نتائج المباريات بشكل واضح، وذلك بإجماع المحللين التحكيميين، وباعتراف من لجنة الحكام، منها ما حدث في مواجهة الفريق أمام الرائد مساء أمس، التي خسرها الفريق بسبب خطأ فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة في الدقائق الأخيرة من المبـاراة من قِبل حكم المباراة رائد الزهراني”.
وتابع البيان: “تطالب إدارة النادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي تم ارتكابها ضد الفريق”، مشيرة إلى أنها فضَّلت الصمت كثيرًا لكن لم يعد هناك مجال للسكوت عن الأخطاء المتكررة من الحكام.
وأكدت إدارة النادي في بيانها أن “رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السيد مانويل نافارو، خلال زيارته النادي الأسبوع الماضي، أكد أن نادي الباطن أكثر الأندية تضررًا من الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وأثبت استحقاق الفريق عددًا من ركلات الجزاء في مواجهات الفريق الماضية، مفيدًا بأن الفريق يتصدر فِرق الدوري بعدد الأخطاء المرتكبة غير الصحيحة ضده من قِبل الحكام”.
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