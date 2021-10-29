“النصر” يُنهي استعداداته للفيحاء.. ولا جديد بين الإدارة و”حمدالله” بشأن التجديد

محمد بن مسعود - الدمام - بغياب أبرز عناصره

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق مساء الغد أمام الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات لياقية متنوعة، كما تخللها عدد من الجوانب التكتيكية المختلفة، وطبَّق خلالها النهج الذي سينتهجه في المباراة قبل أن يُنهي المدرب التمارين بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

وواصل اللاعبون المصابون برامجهم العلاجية والتأهيلية بمقر النادي. وسيفتقد الفريق خدمات عدد من اللاعبين بعد توصية من الجهاز الطبي في الفريق لتعرُّضهم لإصابات مختلفة.

ويتقدم قائمة الأسماء الغائبة عن مباراة الغد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي واصل غيابه لليوم الثالث على التوالي؛ وذلك بعد تعرضه لكدمة في الركبة بحسب التقرير الذي نشره الحساب الرسمي للنادي يوم أمس، فيما سيغيب الأوزبكي ماشاريبوف نتيجة تعرضه لشد عضلي، وعبد الفتاح آدم لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

كذلك من المتوقع غياب ثلاثي خط الدفاع عبدالإله العمري وعبدالله مادو وحمد المنصور عن اللقاء؛ الأول نتيجة تعرُّضه لإصابة بكدمة في الأنف، فيما أُصيب الثاني في عضلات البطن، أما حمد المنصور فقد أُصيب بنزلة معوية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن مفاوضات التجديد بين إدارة النصر واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لم تصل إلى أي جديد في ظل اختلاف وجهات النظر بين الطرفين.

وينتهي عقد حمدالله مع النصر بختام الموسم الجاري؛ وهو ما يعني أنه يحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق بدءًا من يناير المقبل وفقًا للوائح الفيفا.الفيحاء النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين