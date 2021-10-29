محمد بن مسعود - الدمام - “المعيوف” و”الربيعي” ينقذان “الهلال” و”الأهلي” من الهزيمة
محمد السيّد الخليج 365 2021-10-29
نجح حارسا مرمى الهلال والأهلي عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي في إنقاذ فريقيهما من خسارة النقاط الثلاث في مباراة الكلاسيكو.
وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
توزعت الأهداف على شوطي المباراة، حيث كانت البداية عن طريق اللاعب سالم الدوسري الذي افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة قبل أن يتمكن عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 16 بالمركز الرابع علماً بأنه يتبقى له مباراتان، كما ارتفع رصيد الأهلي هو الآخر ليصل للنقطة رقم 12 احتل من خلالها المركز التاسع.
29 أكتوبر 2021 – 23 ربيع الأول 1443
10:19 PM
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443
12:04 AM
نجح حارسا مرمى الهلال والأهلي عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي في إنقاذ فريقيهما من خسارة النقاط الثلاث في مباراة الكلاسيكو.
وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
توزعت الأهداف على شوطي المباراة، حيث كانت البداية عن طريق اللاعب سالم الدوسري الذي افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة قبل أن يتمكن عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 16 بالمركز الرابع علماً بأنه يتبقى له مباراتان، كما ارتفع رصيد الأهلي هو الآخر ليصل للنقطة رقم 12 احتل من خلالها المركز التاسع.
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