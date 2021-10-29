اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع تقارير المراقبين والحكام بمباريات دوري الدرجة الثالثة على نظام (MY SAFF) الإلكتروني وذلك ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي في التحول الإلكتروني لتطوير منظومة كرة القدم على مستوى المملكة.
وبدأ تفعيل النظام الإلكتروني لإدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قامت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي برئاسة عضو مجلس الإدارة معيض الشهري في تشغيل المباريات بعد الانتهاء من برمجة البطولة على نظام (MY SAFF) الذي تمت برمجته داخلياً، وبسواعد موظفي الاتحاد السعودي.
وبدأ مراقبو المباريات باستخدام النظام إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق، حيث تم عقد ورشة عمل لأندية الدرجة الثالثة لشرح النظام لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء الماضيين وورشة أخرى لمراقبي المباريات.
وتسعى إدارة المراقبين والمنسقين في المرحلة الثانية في استخدام النظام للفئات السنية وحتى الوصول لجميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي.
وانطلق دوري الدرجة الثالثة أمس الخميس، والذي يشارك فيه 32 فريقاً، مقسمين على أربع مجموعات.
وتصعد 6 فرق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يتحدد المتأهلان الخامس والسادس من خلال مواجهتي ذهاب وإياب بين كل من ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يهبط أصحاب المركز الأخير في المجموعات الأربع.
اتحاد القدم يعتمد رفع تقارير المراقبين والحكام عبر نظام (MY SAFF)
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-29
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع تقارير المراقبين والحكام بمباريات دوري الدرجة الثالثة على نظام (MY SAFF) الإلكتروني وذلك ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي في التحول الإلكتروني لتطوير منظومة كرة القدم على مستوى المملكة.
وبدأ تفعيل النظام الإلكتروني لإدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قامت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي برئاسة عضو مجلس الإدارة معيض الشهري في تشغيل المباريات بعد الانتهاء من برمجة البطولة على نظام (MY SAFF) الذي تمت برمجته داخلياً، وبسواعد موظفي الاتحاد السعودي.
وبدأ مراقبو المباريات باستخدام النظام إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق، حيث تم عقد ورشة عمل لأندية الدرجة الثالثة لشرح النظام لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء الماضيين وورشة أخرى لمراقبي المباريات.
وتسعى إدارة المراقبين والمنسقين في المرحلة الثانية في استخدام النظام للفئات السنية وحتى الوصول لجميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي.
وانطلق دوري الدرجة الثالثة أمس الخميس، والذي يشارك فيه 32 فريقاً، مقسمين على أربع مجموعات.
وتصعد 6 فرق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يتحدد المتأهلان الخامس والسادس من خلال مواجهتي ذهاب وإياب بين كل من ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يهبط أصحاب المركز الأخير في المجموعات الأربع.
29 أكتوبر 2021 – 23 ربيع الأول 1443
08:56 PM
ضمن إستراتيجيته في التحول الإلكتروني
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع تقارير المراقبين والحكام بمباريات دوري الدرجة الثالثة على نظام (MY SAFF) الإلكتروني وذلك ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي في التحول الإلكتروني لتطوير منظومة كرة القدم على مستوى المملكة.
وبدأ تفعيل النظام الإلكتروني لإدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قامت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي برئاسة عضو مجلس الإدارة معيض الشهري في تشغيل المباريات بعد الانتهاء من برمجة البطولة على نظام (MY SAFF) الذي تمت برمجته داخلياً، وبسواعد موظفي الاتحاد السعودي.
وبدأ مراقبو المباريات باستخدام النظام إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق، حيث تم عقد ورشة عمل لأندية الدرجة الثالثة لشرح النظام لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء الماضيين وورشة أخرى لمراقبي المباريات.
وتسعى إدارة المراقبين والمنسقين في المرحلة الثانية في استخدام النظام للفئات السنية وحتى الوصول لجميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي.
وانطلق دوري الدرجة الثالثة أمس الخميس، والذي يشارك فيه 32 فريقاً، مقسمين على أربع مجموعات.
وتصعد 6 فرق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يتحدد المتأهلان الخامس والسادس من خلال مواجهتي ذهاب وإياب بين كل من ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يهبط أصحاب المركز الأخير في المجموعات الأربع.
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