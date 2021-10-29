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بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية

بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد – 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2021-10-29

سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.

29 أكتوبر 2021 – 23 ربيع الأول 1443

11:48 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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