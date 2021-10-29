محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 741,566 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بـ73,705.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ45 مليون حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-29 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏ 29 أكتوبر 2021 – 23 ربيع الأول 1443 10:21 PM فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 741,566 فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 741,566 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏

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