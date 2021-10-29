17 ميدالية تاريخية للبحرين في ختام «عربية السباحة»

محمد بن مسعود - الدمام - عاد إلى البلاد يوم أمس الأول وفد منتخبنا الوطني للسباحة قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن حقق منتخبنا الوطني للسباحة رقما تاريخيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولات العربية للسباحة، إذ حقق 17 ميدالية ملونة في البطولة العربية للسباحة للمجرى القصير التي أقيمت على مدار أربعة أيام في أبوظبي، بمشاركة 18 دولة عربية في تجمع هو الأول من نوعه، 5 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية حصيلة مشاركة منتخبنا الوطني للسباحة بالبطولة العربية، كما جاءت البحرين بالمركز الثاني بعدد الميداليات في فئة بنات 19 سنة وأكبر، إذ تمكنت السباحة فاطمة المحميد من حصد ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية.

وكان في استقبال بعثة المنتخب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسباحة، بالإضافة إلى أهالي اللاعبين وعدد من محبي رياضة السباحة.