اعتماد انتقال مقر «تنظيمية الدراجات» من المنامة إلى الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - حضر الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية رئيس اللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الاجتماع التنسيقي الخاص بنقل مقر اللجنة التنظيمية الذي عقد في مقر الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية بالرياض، كما حضر الاجتماع رئيس الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية عبدالله بن علي الوثلان، وممثلون عن الاتحاد السعودي، وسيد شبر الوداعي أمين السر العام في الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية مقرر اللجنة.

وقد اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انتقال مقر اللجنة الخليجية للدراجات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض، كما اعتمد المكتب التنفيذي ترشيح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية عبدالله بن علي الوثلان رئيسا للجنة، وإلحاقا بذلك سيعقد خلال الفترة 23-24 نوفمبر القادم اجتماعا آخر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، من أجل اعتماد الاجتماع التنظيمي والفني بالنسبة للدراجة التنظيمية وتهيئة كل الاحتياجات والمتطلبات لنقل مقر اللجنة والتسليم والاستلام، بحضور مندوب الرياضة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى هامش الاجتماع التنسيقي لنقل مقر اللجنة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادي البحرين والسعودية للدراجات الهوائية بحضور الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، وعبدالله بن علي الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وتضمنت الاتفاقية زيادة التعاون الإداري والفني وما يتعلق بشؤون التحكيم في مجال رياضة الدراجات الهوائية، إضافة إلى تبادل الأفكار فيما يخص اللوائح الدولية على أساس المضي بمسيرة الدراجة الهوائية إلى مواكبة المستجدات والتطورات الأخيرة.

وتضمنت الاتفاقية البحرينية السعودية كذلك تعزيز مكانة الرياضة النسوية ورياضة ذوي الهمم في عالم الدراجات الهوائية، مع أهمية تدعيمها على أكثر من صعيد إداري وفني، وكذلك تبادل إقامة المعسكرات التدريبية الخاصة بالفئتين العمريتين «الشباب والناشئين».