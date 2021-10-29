أزمة جورج قرداحي.. ميقاتي: نأمل من القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز الأزمة بين لبنان والسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن بلاده مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي وتداعياتها.

وطالب ميقاتي، في تصريحات صحفية، القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز الأزمة بين لبنان والسعودية، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى دائما من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن السعودية لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة، مؤكدًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزير، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رفضنا الشديد لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان.

وتابع ميقاتي: سنواصل العمل بكل جهد لإصلاح الشوائب المشكو منها من الجانب السعودي ومعالجة ما يجب معالجته، معبرًا عن أمنياته بأن تعيد قيادة السعودية بحكمتها النظر في القرارات الأخيرة الصادرة بشأن لبنان.

وأكد حرص بلاده على العلاقات اللبنانية - الخليجية ونأمل أن تستعيد العلاقات اللبنانية - السعودية طبيعتها، مجددًا التأكيد على أن موقف وزير الاعلام جورج قرداحي بشأن اليمن لا يمثل رأي الحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي: الحكومة شددت في بيانها الوزاري على أنه من أولوياتها استعادة العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب (..) لطالما عبّرنا عن رفضنا أي إساءة ضد السعودية ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين.

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