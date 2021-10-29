اختفى منذ 8 أشهر في ظروف غامضة.. والد عبدالرحمن الشهري يكشف تفاصيل وملابسات الحادث

الرياض - محمد عبدالله - كشف عبدالخالق، والد الشاب عبدالرحمن الشهري، 18 عامًا، تفاصيل وملابسات حادث اختفاء نجله منذ 8 أشهر في ظروف غامضة، عندما كان متوجهًا من النماص إلى محافظة المجاردة.

وقال والد الشاب المفقود، إنه قبل تغيب نجله بنحو 9 أشهر تعرض لاعتداء من قبل 5 أشخاص بمنطقة الظهارة، حينما كان ذاهبًا لزيارة والدته في المستشفى بأبها، ووقتها تم إبلاغ الشرطة وظللنا نتابع القضية.

وأضاف "عبدالخالق"، في تصريحات لبرنامج "يا هلا"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، أنه في الطريق إلى المستشفى ظهر 5 أشخاص وحاولوا مضايقة نجله، فوقف للتفاهم معهم، ما أسفر عن نشوب مشاجرة واعتدائهم عليه، وأصيب على إثرها في وجهه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يعرف دوافع اعتداء هؤلاء الأشخاص على نجله "عبدالرحمن".

وأوضح والد الشاب المفقود عبدالرحمن الشهري، أن نجله أخبره أن هؤلاء الأشخاص حاولوا توثيقه ووضعه في شنطة السيارة، ما دفعه لمحاولة الفكاك منهم بالقوة، وعندما عاد ذهبنا به إلى قسم الشرطة والمستشفى، وظل نجله يتساءل عن سبب عدم الحصول على حقه لفترة طويلة.

وتابع: "خرج نجلي بسبب ضيقه عدة مرات، الأولى كانت للسوبر ماركت، وفي المرة الثانية سألني إذا ما كانت السيارة بها ما يكفي من الوقود، ولم يعد من وقتها، وذهبت للسؤال عن السيارة ونجلي في نقاط المرور حول الإبلاغ بأي حوادث ولم أتلق إجابة، فعدت لعله يكون رفقة أحد زملائه، ولكني فوجئت بإغلاق هواتفه، وحتى الآن".

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