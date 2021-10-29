«المرور»: 3 إجراءات لاستخراج بدل فاقد لاستمارة السيارة

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور نحو 3 إجراءات لاستخراج بدل فاقد لاستمارة السيارة، مشيرًا إلى شروط ورسوم تجديد استمارة المركبة.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن شروط استخراج بدل فاقد لاستمارة السيارة تتمثل فيما يلي:

سداد الرسوم.

سداد المخالفات.

تفضل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك.

تجديد استمارة السيارة

وفي سياق ذي صلة، أكد المرور السعودي أنه يمكن تجديد الاستمارة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، مشيرًا إلى أن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.

وفي وقت سابق، أشار المرور السعودي إلى أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتطلب شروطا عدة تتمثل في ما يلي :

– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

– سداد رسوم تجديد الاستمارة، ورسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

– التأكُّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التالية:

– ادخل على موقع أبشر «من هنا».

– انقر على خيار «أبشر أفراد».

– سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.

– اضغط على تسجيل الدخول.

– أدخل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.

– من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

–انقر على «تجديد رخصة السير».

– ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

– انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».

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