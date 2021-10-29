استجابت لإعلان ترويجي من البحرين.. قصة مواطنة وقعت في براثن «فوركس»

الرياض - محمد عبدالله - حذرت "قناة السعودية"، في مقطع توعوي، من خطورة الاستجابة لدعوات التداول في الفوركس المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرقت المقطع لقصة مواطنة تعرضت لحالة نصب واحتيال، بعد استجابتها لإعلان ترويجي من البحرين للتداول الفوركس، وطلبوا منها السجل والبيانات والاشتراك فقط بـ2000 ريال.

وتفاجأت المواطنة في نهاية الأمر أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال وظلت تراجع الشرطة والنيابة التي بدأت التحقيق في حالة النصب ووصول وتحويل أموال من مصادر غير مشروعة من قبل هذه المؤسسة الوهمية التي تدار من الخارج.

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