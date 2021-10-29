قصص غريبة عن تبوك.. خروج حوت من البحر و«حُمى الذهب»

الرياض - محمد عبدالله - روى الباحث عبدالله العمراني بعض القصص الغريبة من تاريخ منطقة تبوك، ومن ضمن هذه القصص خروج حوت من البحر عام 1350 هجرية أي منذ أكثر من 90 سنة.

وأضاف العمراني، لبرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، أن أهالي البادية والحضر ظلوا يقطعون ويأكلون منه لقرابة اليومين.

ومن ضمن القصص الأخرى قصة "حمى الذهب" التي اجتاحت أهالي جدة عام 1381 هجري، وهو ما يوافق عام 1961 ميلادية.

وتابع العمراني أن أهالي جدة خرجوا يوم الإجازة يوم الجمعة 16/6/1381 للبحث عن العملات في بحر الأربعين، بعد انتشار أنباء في ذلك الوقت أن أحد المباني قد تهدم وكان فيه كنز وتناثرت العملات في مردم الأربعين.

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