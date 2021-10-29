ما مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد القرارات السعودية الأخيرة؟.. بيان الخارجية يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما أعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، لحماية أمن المملكة وشعبها.

وحول مصير الجالية اللبنانية في المملكة، أكدت وزارة الخارجية، حرص حكومة السعودية على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

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