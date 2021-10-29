تتزين بأعماله صالات الديوان الملكي والسفارات.. خالد خضر يوثق أحداث المملكة في 50 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - 50 عامًا قضاها المصور خالد خضر، رائد فن التصوير الضوئي في المملكة، في توثيق أحداث خلدها التاريخ؛ حيث أقام أكثر من 130 معرضًا للصور الفوتوغرافية حول العالم، ويمتلك في أرشيفه نحو مليوني صورة، كما حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

وتحتفظ عدسة "خضر"، بالعديد من الأحداث الإسلامية، كما تزخر صالات الديوان الملكي ومجلس الوزراء والسفارات بصوره، ومؤخرًا افتتح معرضه بدار الأوبر المصرية تحت عنوان "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر"، بحضور سفير المملكة في مصر السفير أسامة نقلي.

يقول "خضر"، إنه مر برحلة طويلة سجل خلالها تاريخ المملكة العربية السعودية، وتحديدًا تاريخ الحرمين الشريفين كيف كانا وكيف أصبحا، مشيرًا إلى أن ذلك يعطي دلائل أن المملكة تطورت بشكل لا يخطر على بال.

وأوضح "خضر"، الملقب بـ"مصور الحرمين الشريفين"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن رحلته ممتدة لنحو نصف قرن من الزمان في التصوير الفوتوغرافي بداية من الأبيض والأسود، ثم تطوير تقنيات التصوير، مؤكدًا أنه يعشق تصوير مكة والمدينة.

ويسعى المصور خالد خضر، ليكون أول سعودي يوثق أبرز المعالم المصر بعدسته، ليشارك من خلال صوره خلال الفعاليات الرسمية المشتركة في المملكة، في معرض بعنوان "مصر بعيون سعودية".

من جانبه، قال السفير أسامة نقلي، سفير المملكة بجمهورية مصر العربية، إن "خضر" مصور بدرجة فنان، مشيرًا إلى أن صوره ليست عادية، ولكنها معبرة وناطقة وتبدو وكأنها تتحدث.

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