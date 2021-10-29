المرور يحدد إجراءات نقل ملكية السيارة الأقل من 3 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور إجراءات وشروط نقل ملكية السيارة التي لم تُكمل 3 سنوات، مشيرًا إلى خطوات نقل الملكية من الشركة إلى المشتري.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

وأكد المرور السعودي أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.

خدمة مبايعة المركبات

وكان المرور السعودي أوضح أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

وأشارت منصة أبشر عبر موقع «تويتر» إلى أن خطوات تفويض مراجعة المرور لنقل ملكية سيارة تستلزم تسجيل الدخول إلى منصة «أبشر» أولًا ثم اتباع الخطوات التالية:

1-اختيار التفاويض .

2-تفويض مراجعة قطاع.

3-اختيار المرور.

4-نقل ملكية المركبة.

نقل ملكية السيارة من الشركة للمشتري

ولفت المرور السعودي إلى أن نقل ملكية المركبة من اسم الشركة للمشتري بنظام التقسيط، تتطلب تقديم خطاب عدم ممانعة لنقلها المركبة من الشركة للمعارض، بحيث يكون مصدقًا من الغرفة التجارية، وعقد مبايعة من المعرض، وسداد رسوم نقل الملكية، والتأمين، والفحص الفني.

يُشار إلى أن نظام المرور ينصّ -في مادته التاسعة- على أنه «يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد».

كما ينص نظام المرور على أنه «يجوز نقل ملكية المركبة من شخص لآخر، بموجب العقود التي يتم إبرامها من الجهات المرخصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ويبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسؤولًا عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد، مع عدم جواز نقل ملكية المركبات التي عليها قيود أمنية أو مرورية إلا بموافقة الجهة التي وضعت تلك القيود.

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