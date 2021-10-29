الأحوال المدنية توضح شروط الحجاب في صورة الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط الحجاب في الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

وأكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه لا يُشترط لون معين، ويلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق.

وكانت أوضحت الأحوال المدنية عبر«تويتر» أن الصورة الشخصية يمكن تغييرها في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية

وكانت الأحوال المدنية أكدت أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام.

فيما أوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية تستغرق بحد أقصى ١٤ يومًا، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك.

تفويض استلام بطاقة الهوية الوطنية

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

وشددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.

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