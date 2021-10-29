هل الصدفية مرض معدِ وينتقل بالمخالطة؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال د. أحمد الموسى، استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر، إن الصدفية مرض غير معدِ، مثل غيره من الأمراض كالربو والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف "الموسى"، في تصريحات لبرنامج "سيدتي"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، أنه لا توجد أي دراسة طبية أثبتت حتى الآن انتقال مرض الصدفية من شخص لآخر عن طريق المخالطة أو العدوى.

وتابع: "للأسف الكثير من المرضى قد يشعرون بالانعزال بسبب ظهور الطفح الجلدي، لاعتقاد خاطئ لديهم أن المرض ينتقل بالملامسة أو المخالطة وهذا غير صحيح طبيًّا تمامًا".

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