ضبط مواطن تباهى بعرض كائنات فطرية مصيدة بالقصيم

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، أما عقوبة نوع الكائنات الفطرية المصيدة فتُحدَّد من الجهات المختصة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقمين (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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