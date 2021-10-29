الإمارات تعلق على طلب السعودية لاستضافة إكسبو 2030

وأضاف أن «آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة، كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع».
وأعلنت السعودية، اليوم، أنها تقدمت بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، في الفترة من الأول من أكتوبر 2030 إلى الأول من أبريل 2030.
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