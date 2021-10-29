وزارة العدل: 11 خطوة لإنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة العدل نحو 11 خطوة لإنشاء عقد الزواج إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى الخدمات الحديثة التي وفرتها للمتزوجين حديثًا.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خطوات إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز تتمثل فيما يلي:

1-تسجيل الدخول على بوابة ناجز «اضغط هنا».

2-الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

3-اختيار «الخدمات الإلكترونية».

4-اختيار خدمة «إنشاء عقد الزواج».

5-اختيار جهة الاعتماد.

6-تسجيل بيانات الزوج والزوجة والضغط على أيقونة «تحقق» ثم «إضافة».

7- تسجيل بيانات الزواج ثم الضغط على «تحقق».

8-التحقق الإلكتروني من الفحص الطبي ما قبل الزواج وإرفاقه إذا لم يتم التحقق بشكل إلكتروني.

9-تسجيل بيانات الشهود.

10-اختيار تقديم الطلب واستكمال باقي الإجراءات واختيار كلمة المرور لغرض متابعة الطلب في وقت لاحق.

11-عند اكتمال التقديم يتم الإشعار برقم الطلب وإرساله للإسناد المركزي للتوثيق.

خدمات جديدة للمتزوجين حديثًا

في السياق ذاته، أوضحت وزارة العدل أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.

وأكدت وزارة العدل أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة.

وتشعر الوزارة صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً -تحت مسؤوليته- وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة، التي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.

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