استطاع خفض وزنه من 500 كيلو لـ227.. أسمن سعودي يكشف نقطة التحول ويصف شعوره

الرياض - محمد عبدالله - استطاع خفض وزنه من 500 كيلوغرام إلى 227 كيلوغرامًا، في أشهر عدة، ليقف مجددًا على قدميه، بعد أن أقعدت السمنة المفرطة الشاب منصور الشراري عن الحركة لنحو ستة أعوام.

اللقطات التي انتشرت له كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية، وهو يترجل ويخطو خطواته الأولى على قدميه مسترجعًا حياته، قال عنها الشراري إنها كانت أسعد لحظات حياته.

وقال الشراري، في تصريحات لقناة «العربية»: «عانيت من السمنة المفرطة منذ ستة أعوام، حيث وصل وزني إلى قرابة ٥٠٠ كلغم، لكن في منتصف شهر ذي الحجة العام الماضي، تم نقلي عبر طائرة إخلاء طبي من القريات بمنطقة الجوف إلى الرياض لتلقي العلاج».

وتابع: بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة خضعت لعملية تكميم في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، حتى وصل وزني 227 كلغم ولا أزال أتلقى العلاج اللازم.

وأوضح أن مشاعر لا توصف اعترته في تلك اللحظات، فقد أحس بفرح ممزوج بقوة العزيمة والإصرار يوم الأربعاء الماضي، وهو يقف على قدميه لأول مرة بعد جلوس وركود دام 6 سنوات.

من جانبها، قالت المدينة الطبية الجامعية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن رئيس جامعة الملك سعود د. بدران العمر اطمأن على صحة الشراري الذي أجرى عملية ناجحة لتخفيف الوزن.

فيما قال الدكتور عبدالله الضحيان رئيس جمعية السعودية لجراحة المناظير، رئيس مركز تميز لجراحة السمنة والفتوق متخصص في جراحة سمنة وفتوق عبر حسابه على تويتر: «منصو الشراري من بعد عدم مشيه لمدة 6 سنوات.. بدأ الآن يستعد للعودة لأهله.. بعد جهد أكثر 60 طبيبا وممرضا وفنيا، وليس شخصا واحدا».

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