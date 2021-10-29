لا تتضمن «ريجيم» أو رياضة.. استشاري يكشف عن طريقة سحرية لخفض الوزن

الرياض - محمد عبدالله - قال د. محمد علي الأحمدي، استشاري فسيولوجيا الجهد البدني، إن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن شرب الماء قبل أو أثناء الطعام يساهم في زيادة فرص خفض الوزن.

وأضاف "الأحمدي"، في تصريحات عبر فضائية "السعودية"، أن السوائل بطبيعة الحال لا تُهضم ولكن يحدث لها عملية تفريغ معدي، حيث يتفرغ السائل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة وهناك يمتصها الجسم.

وأوضح استشاري فسيولوجيا الجهد البدني، أنه من الخطأ تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم بمشروبات غير صحية كالمشروبات الغازية والعصائر المحلاة وغيرها، مضيفًا: "الحقيقة أننا شعب لا نشرب".

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