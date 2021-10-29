«البيئة» تكشف حجم استهلاك المملكة من القهوة سنويًّا

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة العربية السعودية من أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة، وتستورد من 60 إلى 70 ألف طن سنويًّا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي المحلي مليار ريال.

وأضافت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن عند تناول القهوة يوميًّا يحدث لجسم الإنسان 5 أشياء وهي كالتالي:

1-تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 9%.

2-تحد من تليف الكبد وتقي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

3-إضافة القهوة إلى النظام الغذائي اليومي تساعد على التخلص من الوزن.

4-تساعد في السيطرة على آلام الجوع وتعزز الطاقة في الجسم.

5-تخفض اضطرابات عدم انتظام ضربات القلب والسكتات الدماغية.

فوائد القهوة

فيما أوضحت دراسة بريطانية حديثة، أن تناول القهوة قبل التدريبات الرياضية يحسن أداء التمارين بشكل ملحوظ، حيث أجرى باحثون من جامعة «كوفنتري» التجارب على 46 شخصًا من راكبي الدراجات

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا فنجانًا من القهوة قبل ممارسة الرياضة يؤدون أفضل من غيرهم، سواء كانوا مدمني الكافيين أم لا.

وأدى شرب القهوة قبل التدريبات إلى تحسين الأداء البدني بمعدل 1.7%، بغض النظر عن كمية القهوة التي يشربها المشاركون عادة. حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وقال الدكتور كلارك المشرف على الدراسة: «هناك ارتباط بين استهلاك الكافيين وزيادة أداء وقدرة التحمل، إلى جانب انخفاض معدل الجهد الملحوظ أثناء التمرين».

تقليل الالتهابات والتوتر والقلق

كما تحتوي القهوة على مركب كيميائي يسمى البوليفينول وهو يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم، كما أن كوبًا من القهوة بعد الطعام يجنب الفرد أي شعور بالانتفاخ أو عدم الراحة.

وأظهرت الدراسات أن القهوة تعد مصدرًا غنيًا بالمواد المضادة للأكسدة، الأمر الذي يجعل استهلاكها يوميًا أمرًا مفيدًا جدًا للصحة؛ حيث تقلل من خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض من بينها السرطان.

وتساعد رائحة القهوة تخلص جسمك من التوتر والقلق، كما أنها تحسن الانتباه والتركيز، كما أن لديها أيضا القدرة على تحسين وتنشيط الدورة الدموية.

تخفيف الصداع

في السياق ذاته، أكدت الأبحاث أن القهوة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي أو حتى علاجه تمامًا إذا تم تناوله مع بداية الصداع، وذلك لأن الكافيين يساعد في التخلص من الآثار المؤلمة لتمدد الأوعية الدموية المسببة للصداع.

وكذلك تعمل القهوة على تحسين القدرات المعرفية ومهارات الذاكرة مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض العصبية، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالذاكرة.

وتعمل القهوة على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، ويمكنها المحافظة على البشرة من أضرار العوامل الخارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

غنية بالفيتامينات

وتحتوي القهوة على فيتامينات مهمة للجسم، كفيتامين B2، والذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويوفر الطاقة، وفيتامين B5 الذي يساعد على تخفيف التوتر ويحسن صحة القلب والجلد.

وتساعد القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة إفراز السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين وهي ناقلات عصبية تساعد في تحسين الحالة المزاجية.

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