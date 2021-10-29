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قريبًا.. المملكة تنتج لقاحًا مضادًّا لفيروس كورونا سعودي 100٪

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الرياض - محمد عبدالله - تتجه المملكة العربية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس المستجد "كوفيد 19"، سعودي بنسبة 100%.

ومن المقرر، وفقًا لإنفوجراف نشرته "قناة السعودية"، أن تتولى شركة وادي الدمام عملية إنتاج اللقاح الذي هو حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة من تجربته، على أن يتاح في الأسواق قريبًا.

يشار إلى أن شركة وادي الدمام، هي شركة مملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجرى تدشينها على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، وتعمل في مجال التقنية الحيوية والصحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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