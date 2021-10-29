كيف كان العرب يعرفون الساعة الليلية من حركة القمر؟ «الزعاق» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ د. خالد الزعاق، إن الشهور الهجرية هي شهور كونية وليست اصطلاحية كحال الشهور الميلادية، أي أن بدايتها وانتصافها ونهايتها تعتمد على ظواهر كونية.

وأضاف "الزعاق"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الشهر الهجري يبدأ برؤية الهلال بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية، وينتصف برؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقًا قبيل شروق الشمس، مشيرًا إلى أن القمر يستريح في كل ليلة بمكان والتي أطلق عليها العرب اسم "المنازل"، مستشهدًا بالآية القرآنية: "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم".

وأوضح خبير الأرصاد، أن عدد هذه المنازل 28 منزلاً، بعد الليالي التي نشاهد فيها القمر، مضيفًا: "لو كان الشهر 29 يومًا فإن القمر يستتر لليلة واحدة، وإذا كان 30 يومًا فإنه يستتر ليلتين".

وأشار "الزعاق"، إلى أن أهالينا كانوا يعرفون الساعة الليلية من حركة القمر، كالتالي:

1- يغيب القمر ليلة واحد بعد مغيب الشمس.

2- يغيب ليلة ثاني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.

3- يغيب ليلة ثالث مع مغيب الشفق الأحمر (وقت صلاة العشاء).

4- وكل ليلة يتأخر في مغيبه قرابة ساعة عن الليلة المنصرمة.

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