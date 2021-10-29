«الأمن البيئي» يوقف 31 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي.. هذه العقوبة تنتظرهم

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (859) رأسًا من الإبل و(1170) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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