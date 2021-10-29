جديد مفقودة جدة.. والدها يكشف لـ«عاجل» التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشف والد الطفلة المفقودة بحي الفيصلية في جدة، فاطمة عبد العزيز، في تصريح لـ«عاجل»، أن ابنته التي فقدت أول أمس الأربعاء، عادت اليوم الجمعة إلى المنزل، مشيرًا إلى أنها بصحة جيدة.

وكان والد فاطمة، قال في تصريحات لـ«عاجل»، إن ابنته والتي هي يتيمة الأم خرجت أول أمس الأربعاء لشراء البقالة ولم تعد حتى الآن، مؤكدًا أنها ليست مريضة نفسية.

وأضاف الأب، أن ابنته يبلغ طولها 150 سم ووزنها 42 كجم، موضحا أن جوالها ليس به شريحة.

وتابع أنه كان في العمل عند اختفاء ابنته، وأنها نادرا ما تذهب لشراء البقالة؛ حيث خرجت أول أمس الأربعاء بعد أن استأذنت شقيقتها الكبرى، ولم تعد حتى الآن.

وأشار إلى أن ابنته لم تصل إلى محل البقالة عقب خروجها من البيت، موضحا أنه قدم بلاغًا بالبحث عنها في شرطة الشمالية.

اقرأ أيضًا:

اختفت خلال ذهابها للبقالة.. والد مفقودة حي الفيصلية يروي القصة