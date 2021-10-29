بالفيديو: فتاة سعودية ترد الجميل لحافلة والدها وتكشف عن طموح «غريب».. ما هي قصتها؟

الرياض - محمد عبدالله - ذكريات كثيرة حملتها معها للحافلة المدرسية التي كانت تقلهم، إلا أنه حينما آن أوان رد الجميل لها، كانت المفاجأة التي أعدتها ابنة المدينة المنورة عائشة.

وتقول عائشة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنها درست في إحدى قرى المدينة المنورة، والتي لم يكن بها مدرسة، مشيرة إلى أن أقرب مدرسة كانت تبعد عن قريتها حوالي 25 -30 كم.

ففي الوقت الذي لم يكن هناك فيه نقل مدرسي، نبتت في رأس والدها فكرة أن يشتري حافلة مدرسية لينقل بنات القرية بأكملها، بينهم أخواتها ثم هي، تقول عائشة، مشيرة إلى أنها قضت حياتها في المتوسطة والثانوية في هذه الحافلة.

وأشارت إلى أن نشأتها في عائلة حرفية، أهلتها لتحويل الحافلة إلى كرنفال مميز، كنوع من رد الجميل لتلك الحافلة التي أقلتها وبنات القرية إلى مدارسهن.

وفيما وجهت الفتاة التحية لوالدها، قالت إنها تفكر في فتح محل أو ورشة، بعد أن بدأت قناتها التعليمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في الانتشار، بدعم وتشجيع أهلها.