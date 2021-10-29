تخصيص 3 أيام لزيارات البيوت العائلية في السجون

كشفت المديرية العامة للسجون الشروط والإجراءات المتبعة للزيارة العامة للمواطنين والمقيمين من ذوي النزلاء والسجون.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد بندر الخرمي ، تعليمات زيارة أقارب نزلاء السجون في مناطق المملكة كافة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 / 3 /1443هـ، على أن يتم ذلك من خلال حجز مواعيد الزيارة عبر الخدمات الالكترونية منصة "أبشر".
وأشار إلى تخصيص 4 أيام في الأسبوع للزيارات العامة و"3" أيام في الأسبوع للبيوت العائلية - وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمكان الزيارة.
وأكد العقيد الخرمي أن الزيارة مقتصرة على أقارب النزلاء من الدرجة الأولى من المحصنين الذين تلقوا جرعتين من ( لقاح) فيروس كورونا ، مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس کورونا، مثل لبس الكمامة والتعقيم ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى إبراز حالة التحصين عبر تطبيق توكلنا.
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