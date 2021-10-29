ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030

وقال ولي العهد في خطابه لأمين عام المكتب الدولي للمعارض: "نعيش في حقبة تغيير ونواجه حاجةً غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية، في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية وحتى الجائحة العالمية".
وبيّن في الخطاب أن رؤية 2030 تمثل "طموح المملكة للمستقبل، رؤية اعتمدت على الطاقة اللامحدودة لشبابنا، بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة".
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