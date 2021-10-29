شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. مركز الملك سلمان يعالج 3344 شخصاً بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.344 مستفيدا خلال الفترة من 7 حتى 13 أكتوبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.536 مستفيدا، وقسم الملاحظة 258 شخصا، وعيادة التنويم 14 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.536 أشخاص.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم المختبر 197 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.536 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 457 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.