شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 870 مستفيداً من برنامج مكافحة العمى في جامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة في مدينة فرافيني بجمهورية جامبيا والذي يُنفذ خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بالكشف على 870 مستفيدا وإجراء 110 عمليات جراحية، فيما تأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.