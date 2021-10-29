شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طالبة من كوسوفا تشيد بعطاءات قيادة المملكة لبلادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قيادة المملكة بذلوا الغالي والنفيس من أجل تعليم أبناء وبنات كوسوفا

-

قالت طالبة من جمهورية كوسوفا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن قيادة المملكة العربية السعودية على رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم االله- بذلوا الغالي والنفيس من أجل تعليم أبناء وبنات كوسوفا من خلال دعمهم لمدرسة علاء الدين الإسلامية بكوسوفا.

وجاء ذلك خلال زيارته لمدرسة علاء الدين الإسلامية بكوسوفا خلال الزيارة التاريخية التي يقوم بها معاليه، ويوقع من خلالها على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ برنامجاً مشتركا في المجال الإسلامي مع المشيخة الإسلامية بكوسوفا.

وقالت الطالبة الكوسوفية، يشرفنا قدومكم معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ وأدرس في الصف الأخير في مدرسة علاء الدين, دعوني أبعث إليكم شكرنا وتحياتنا نيابة عن جميع طالبات هذه المدرسة كما نتقدم بالشكر لمفتي كوسوفا والذي يهتم بنا ولمدرستنا.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وول عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- الذين بذلوا جهودهم من أجل هذه استمرار التعليم في هذه المدرسة المباركة، المميزة عن باقي المدارس في هذه المدينة نتعلم فيها كتاب الله الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ "نشكر لكم هذه الحفاوة الكريمة من قبل منسوبي هذه المدرسة المتميزة وإن شاء الله نراكم في الزيارة القادمة وأنتم معلمات وداعيات وموظفات في أماكن مرموقة في هذا البلد".

وأضاف: "وبفضل الله ثم بفضل سماحة رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الذي يفخر بكم كثيرا فأرجوا أن تكونوا على قدر محبته لكم وعلى قدر ثقته بكم أن تقدموا إن شاء الله لأهل بلدكم كل ما فيه الخير".