شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل توافد المعتمرين على المسجد الحرام بعد رفع الطاقة الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المعتمرون والزوار يعبرون عن شكرهم للمملكة لتوفير الخدمات

أبدى عدد من المُعتمرين والزوار إعجابهم وإشادتهم بالدور الذي تُقدمه مختلف الجهات الحكومية والأهلية لخدمتهم في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة.

وعبّروا خلال لقائهم بمندوب وكالة الأنباء السعودية "واس" بالمدينة المنورة عن شكرهم لحكومة المملكة، التي يسّرت قدومهم لأداء العُمرة والزيارة، بعد أن كان القدوم للأراضي المُقدسة مُعلقاً مؤقتاً بسبب تداعيات الجائحة.

وقال المُعتمر حميد أمين، وزوجته نهله هاشم من العراق: إن الفرحة لا تسعهم بعد أن أدّيا العُمرة وزارا المسجد النبوي والمعالم الإسلامية والتاريخية بالمدينة المنورة، لا سيما أنهما كانا سابقاً قد أنهيا إجراءاتهما للقدوم للمملكة وحالت بينهما جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية، وتأجلت بعدها عمرتهما حتى قدما هذه المرة.

من جانبها عبّرت المُعتمرة سارة حسن من العراق عن شكرها لحكومة المملكة العربية السعودية على الجهود والأعمال المبذولة للتيسير على المعتمرين والزوار، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم لأداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان.

كما قالت المُعتمرة بدرية محمود: إن الإجراءات الاحترازية التي لمستها منذ وصولها للمملكة تعكس حجم الاهتمام الكبير، والعمل المميز للحيلولة دون تفشي الفيروس، مُشيرةً إلى أن الجميع يؤدون عباداتهم براحة وسكينة، بتوفيق من الله تعالى ثم بالجهود والخدمات التي تُقدمها المملكة للمعتمر والزائر التي تتوج هذه الرحلة الإيمانية بالكثير من السعادة لكل الخدمات التي تُقدم من قبلهم، والحرص على راحة المعتمر والزائر.

بدوره قال المسؤول التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بخدمة المعتمرين بالمملكة محمود محمد حسن: إن الشركات بدأت تعاود نشاطها تدريجياً مع الإجراءات الحكومية المُتخذة مؤخراً من حيث تخفيف الإجراءات، مُتطلعاً إلى استقبال المزيد من المعتمرين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، الذين تشتاق أفئدتهم لزيارة الحرمين الشريفين والصلاة فيهما مع انتهاء الجائحة، كما أشاد المسؤول التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بذات المجال خالد المراكشي بالالتزام النموذجي من قبل المعتمرين والزوار بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المواكبة لهذه المرحلة من الجائحة، سائلاً الله تعالى أن يرفع هذه الجائحة لتعود الحياة لطبيعتها.

من جهته أوضح مدير إدارة العمليات الميدانية بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة خالد بن علي العامودي خلال جولة ميدانية لتفقد الخدمات أن الوزارة تقدم جهوداً كبيرة وأعمالاً جليلة لخدمة جميع المُعتمرين والزوار، والإشراف على الخدمات المُقدمة لهم تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- الداعية للعناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الوزارة تُشرف وتتابع الخدمات المُقدمة للمعتمر منذ وصوله ومروراً بتسكينه وأداء عبادته وترتيب مواعيد زيارته للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله -ﷺ- وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-، وتفقد أحوال الزوار طوال فترة وجودهم بالمدينة المنورة وحتى مغادرتهم منها بسلامة الله، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، لتكون رحلتهم الإيمانية للأراضي المُقدسة ذكرى خالدة لا تنسى.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية بساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف توافد المُصلين والزوار، وسط التزام احترازي ووقائي يعكس حجم الوعي الكبير ولله الحمد بالإجراءات المعمول بها والغاية منها، فيما تواصل جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تقديم خدماتها للزوار والإشراف المُباشر على توافدهم لتأدية عبادتهم بكل يُسر وسهولة.