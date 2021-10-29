فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ذات صلة بإيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين على خلفية صلات بالحرس الثوري الإيراني.
ووفق “رويترز”: أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-29
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ذات صلة بإيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين على خلفية صلات بالحرس الثوري الإيراني.
ووفق “رويترز”: أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
29 أكتوبر 2021 – 23 ربيع الأول 1443
06:42 PM
كجزء من إجراءات تتّخذها واشنطن بخصوص برنامج إيران النووي
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ذات صلة بإيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين على خلفية صلات بالحرس الثوري الإيراني.
ووفق “رويترز”: أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
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