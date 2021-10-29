عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء من إجراءات تتّخذها واشنطن بخصوص برنامج إيران النووي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ذات صلة بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين على خلفية صلات بالحرس الثوري الإيراني.

ووفق “رويترز”: أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.