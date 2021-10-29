شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض وإكسبو 2030».. المملكة تتصدر دول العالم في كافة المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسميًا عن نية الرياض لاستضافة (معرض إكسبو الدولي) والذي سيقام في عام 2030م، امتداد لرؤية ٢٠٣٠، التي تتطلع لأن تضع المملكة في صدارة دول العالم في كافة المجالات.

‏وتفتح الرياض أبوابها للعالم، من خلال استضافة واحدٍ من أهم معارض العالم، لتجعل من الرياض قبلة السياح والمستثمرين والزوار من كل أنحاء العالم.

‏وتتزامن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، مع عام تحتفل فيه المملكة بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

‏كما يحمل شعار الرياض لمعرض اكسبو ٢٠٣٠ (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، وهو ما يتماشى مع توجه المملكة نحو المضي للمستقبل، بما فيه من مكاسب العالم أجمع.

‏ويعتبر معرض إكسبو 2030 فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة، بالتحول غير المسبوق الذي أنتجته رؤية المملكة 2030، كما أن الرياض ترحب بالعالم في إكسبو 2030 لعرض أحدث الابتكارات وأفضل ما أنتجته العقول في القطاعات المختلفة.

‏وتستند الرياض على خبراتها وجهودها السابقة، لإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو 2030 الدولي، وفق أعلى مراتب الإبداع والابتكار، فيما تستعد لتصبح الوجهة الأولى للمعارض الدولية، بإعلان رغبتها الترشح لاستضافة معرض اكسبو 2030.