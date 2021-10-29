شكرا لقرائتكم خبر عن «قطان» يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية الأوغندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أوغندا، الجنرال جيجي اودونجو، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة كامبالا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات والخلافات في القارة الإفريقية، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال مدني، والمستشار في مكتب معالي وزير الدولة الدكتور فرحان الفرحان، وسكرتير معالي وزير الدولة فهد بن راشد المشاري.