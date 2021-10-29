محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
كشف ياسر الخلاف، مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد، كيفية حدوث عملية الاستمطار.
وأكد “الخلاف “أن تقنية الاستمطار من تقنيات تحسين الطقس، حيث يرش بعض المواد العضوية كالأملاح الصديقة للبيئة مثل ملح الطعام وذلك سيكون له آثار إيجابية في زيادة الرقعة الخضراء بسبب زيادة هطول الأمطار.
وفي وقت سابق، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وجاء ذلك علي هامش افتتاحه أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان ولي العهد عن تأسيس برنامج إقليمي لها.. مختص يكشف كيف تتم عملية الاستمطار (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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