أمريكا تتهم إيران بنشر طائرات هجومية في إثيوبيا وتفرض عقوبات جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، شملت 4 أفراد ومؤسستين، بينهم شخصان على صلة بالحرس الثوري التابع لطهران، لتورطهم في نشر طائرات درون هجومية في منطقة بإثيوبيا.

وصرحت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، حدد أعضاء في شبكة من الشركات والأفراد الذين قدموا دعما حاسما لبرامج الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.

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كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، سعيد آغاجاني، قائد قيادة الطائرات دون طيار المنبثقة عن قوة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكر البيان أن فيلق القدس استخدم الطائرات المسيرة القاتلة ونشر استخدامها من قبل الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله وحركة حماس وكتائب حزب الله والحوثيين، وحتى في إثيوبيا، التي تهدد الأزمة المتصاعدة فيها بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات دون طيار القاتلة استُخدمت في الهجمات على الشحن الدولي وعلى قوات الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو أن الوزارة ستواصل تحميل إيران المسؤولية عن “أعمالها العنيفة وغير المسؤولة”، بحسب البيان.

وقال أدييمو إن نشر إيران للطائرات المسيرة في المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين، مضيفا: “استخدمت إيران والمقاتلون الذين ينفذون أعمالها بالوكالة، الطائرات دون طيار لمهاجمة القوات الأمريكية وشركائنا والشحن الدولي”.

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