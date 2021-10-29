بدون ضرائب.. تعرّف على المزايا الممنوحة للشركات الأجنبية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق كشفت صحيفة “أندبنديت عربي”، عن المزايا التي ستمنحها المملكة للشركات الأجنبية التي ستفتح مقرات لها بها. وأكدت الصحيفة، أن الحوافز التي ستمنحها المملكة للشركات الأجنبية هي فرض ضريبة شركات بقيمة (صفر%) لمدة 50 عاما. بالإضافة إلى إعفاء مدتّه 10 سنوات من سياسة سعودة العمل القائمة على توظيف سعوديين، ومعاملة تفضيلية في العقود الحكومية.

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