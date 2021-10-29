بدء التطبيق الإلزامي لنظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
يبدأ ميناء جدة الإسلامي في 1 نوفمبر، العمل بنظام حجز مواعيد الشاحنات عبر منصة “فسح”، بحيث يكون الأمر إلزامياً على جميع الشاحنات الراغبة بالدخول للميناء.
وسيجرى السماح بدخول الشاحنات وفق مواعيد يتم أخذها مسبقاً من خلال المنصة التي تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي، وتوسيع قدراته ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التشغيل بالميناء وتقليل أوقات انتظار الشاحنات وتخفيف الازدحام المروري حول منطقة الميناء، من خلال تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة تتميز بسهولة الاستخدام وقدرتها على مواكبة حجم العمل في الميناء على مدار ٢٤ ساعة في اليوم.
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