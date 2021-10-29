الصحة: تسجيل 56 إصابة و49 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548530 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537502 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8790 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (45791484 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان مركز الإحصاء الخليجي، اعلن أن إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، بلغ (82,682,297) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة بلغت 98.9%.

في ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، يوم الأحد الماضي، إنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحان في يوم واحد.

وذكرت وزارة الصحة -في وقت سابق - إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

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