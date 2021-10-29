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بالفيديو.. طبيب يكشف عن مرض يصيب الأبناء بسبب زواج الأقارب

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الرياض - محمد عبدالله - أكد الطبيب عبدالله الزايد، أن زواج الأقارب سبب للإصابة بمرض فقر الدم المنجلي، مشيرًا إلى أنه يمكن علاجه قبل الزواج عن طريق الفحوصات والتحاليل لمعالجته.

وقال الزايد في تصريحات للإخبارية: «حاملو مرض فقر الدم المنجلي لا تظهر عليهم أعراض؛ ولكن ممكن أن ينقلوها إلى أبنائهم»، مشيرًا إلى أن زواج الأقارب سبب الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي.

وأضاف: «أما المصابون فتظهر عليهم الأعراض وتنتابهم نوبات ومضاعفات المرض»، مؤكدًا أنه وراثي ولكن فحص قبل الزواج يمنع انتقاله ويمكن علاجه.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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