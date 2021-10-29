البيئة: 50 ألف ريال غرامات لمخالفي الرفق بالحيوان في 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فرض 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفي نظام الرفق بالحيوان شملت أفرادا ومنشآت في 5 مناطق.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن المخالفات التي تم رصدها شملت تعذيب الحيوانات، وعدم توفير الغذاء وعدم توفير العلاج للحيوان المريض، وعدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات، وعرض وبيع حيوانات مريضة وأخرى رضيعة قبل سن الفطام.

وأشارت إلى أنه تم ضبط تلك المخالفات في خمسة مناطق، هي: الرياض وعسير ومكة المكرمة والشرقية وحائل. وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ودعت وزارة البيئة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني (939).