بالفيديو.. استشاري: حاجة الجسم للماء في الشتاء قد تكون أكثر من الصيف

الرياض - محمد عبدالله - ‏‏‏‏‏‏‏‏قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة (جامعة الملك سعود سابقًا)، الدكتور محمد الأحمدي إن حاجة الجسم للماء في الشتاء قد تكون أكثر من الصيف.

وأكد الدكتور محمد الأحمدي، خلال لقائه مع برنامج «من السعودية» المذاع عبر فضائية السعودية، أن حاجة الجسم للماء في الشتاء قد تكون أكثر لأن الجسم يفقد من لتر إلى لتر ونص اللتر في التعرق غير المحسوس.

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