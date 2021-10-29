ارتفاع عدد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 45.7 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 64 حالة، فيما تم امس الخميس تسجيل 59 حالة، وذلك بزيادة قدرها 5 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 45.7 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالتي وفاة، و49 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن(45791484 ) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد في وقت سابق، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

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